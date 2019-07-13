Серена Уильямс: Перестану бороться за равенство, когда окажусь в могиле

- День, когда я перестану бороться за равенство и за людей, которые похожи на нас с вами, будет днем, когда я окажусь в могиле, - передает слова Уильямс «Чемпионат».
Напомним, что 37-летняя американка потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в финале Уимблдона со счетом 2:6, 2:6.
Добавим, что Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. На счету американской теннисистки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых она одержала на Уимблдонском турнире.
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