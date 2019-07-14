Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона Сегодня, 14 июля, в Лондоне состоится финальный матч третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, в котором встретятся серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Финальный матч между Джоковичем и Федерером станет 48-м очным поединком в карьере спортсменов. По личным встречам серб опережает швейцарца - 25 побед против 22. Титульный матч между Джоковичем и Федерером на Уимблдоне пройдет в третий раз – ранее оба раза победа оставалась за сербом (2004, 2005 годы).

Напомним, что на пути к финалу Федерер, переиграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля (7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4), одержал 101-ю победу в матчах на Уимблдоне, параллельно превзойдя рекорд хорвата Горана Иванишевича по количеству подач навылет на турнире (1405 эйсов). Кроме того, швейцарец проведет свой 12-й финал на Уимблдоне. Ранее в восьми из них он взял верх (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 и 2017 годы).

Джокович, являющийся действующим победителем турнира в одиночном разряде, в 1/2 финала турнира в Лондоне взял верх над испанцем Роберто Баутистой-Агутой (6:2, 4:6, 6:3, 6:2). Для сербского теннисиста предстоящий финал станет шестым на Уимблдоне: серб праздновал победу в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах. Победа в финале станет для Джоковича 75-й на турнирах ATP в одиночном разряде. По количеству титулов его опережает только Федерер (102).