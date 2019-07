Матч Джокович – Федерер стал самым затяжным финалом в истории Уимблдона

Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер сыграли на данный момент 289 минут в финале Уимблдона-2019.

Это самый затяжной решающий матч в истории турнира. Предыдущее достижение в 2008 году установили Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, отыгравшие 288 минут. Тогда Федерер проиграл.

Impossible drama.



As Roger Federer vs Novak Djokovic becomes the longest #Wimbledon final ever, we move into a tie-break with the scores at 12-12 pic.twitter.com/6D986fmbSj