Матч Джокович – Федерер стал самым затяжным финалом в истории Уимблдона

Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер сыграли на данный момент 289 минут в финале Уимблдона-2019.
Это самый затяжной решающий матч в истории турнира. Предыдущее достижение в 2008 году установили Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, отыгравшие 288 минут. Тогда Федерер проиграл.
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