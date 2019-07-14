Матч Джокович – Федерер стал самым затяжным финалом в истории Уимблдона - Советский спорт
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14 июля 2019 20:59ТеннисКоноплев Александр

Матч Джокович – Федерер стал самым затяжным финалом в истории Уимблдона

Рекорд пал.

Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер сыграли на данный момент 289 минут в финале Уимблдона-2019.

Это самый затяжной решающий матч в истории турнира. Предыдущее достижение в 2008 году установили Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, отыгравшие 288 минут. Тогда Федерер проиграл.

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