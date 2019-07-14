Карловский уступил Болту в квалификации турнира в Ньюпорте - Советский спорт
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14 июля 2019 21:15ТеннисКоноплев Александр

Карловский уступил Болту в квалификации турнира в Ньюпорте

216-я ракетка мира завершает борьбу.

Россиянин Евгений Карловский не смог пробиться в основную сетку турнира в Ньюпорте. В финале квалификации он проиграла австралийцу Алексу Болту – 2:6, 2:6.

Матч продолжался 45 минут.

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