Карловский уступил Болту в квалификации турнира в Ньюпорте

Россиянин Евгений Карловский не смог пробиться в основную сетку турнира в Ньюпорте. В финале квалификации он проиграла австралийцу Алексу Болту – 2:6, 2:6.
Матч продолжался 45 минут.
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