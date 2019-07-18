Потапова уступила Корпач в матче второго раунда турнира в Лозанне - Советский спорт
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18 июля 2019 18:28Теннис

Потапова уступила Корпач в матче второго раунда турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Тамаре Корпач из Германии в матче второго круга на турнире в Лозанне.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6). За время матча Потапова трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы один эйс, пять реализованных брейк-пойнтов из 13, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Корпач встретится с победительницей матча между двумя швейцарками Симоной Вальтерт и Хиль Белен Тайхман.

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