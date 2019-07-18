Рублев проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Хорватии

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 3:6. За время матча Рублев реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету его соперника три эйса и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Добавим, что в четвертьфинале Лайович встретится с победителем матча между словенцем Аляжем Бедене и итальянцем Янником Синнером).
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