Рублев проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Хорватии - Советский спорт
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18 июля 2019 20:26Теннис

Рублев проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Хорватии

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира в Хорватии.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 3:6. За время матча Рублев реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету его соперника три эйса и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Добавим, что в четвертьфинале Лайович встретится с победителем матча между словенцем Аляжем Бедене и итальянцем Янником Синнером).

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