Рублев проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Хорватии Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира в Хорватии.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 3:6. За время матча Рублев реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету его соперника три эйса и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Добавим, что в четвертьфинале Лайович встретится с победителем матча между словенцем Аляжем Бедене и итальянцем Янником Синнером).