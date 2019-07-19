Вихлянцева проиграла Корне в четвертьфинала турнира в Лозанне

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу французской спортсменки. За время мата Вихлянцева совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы восемь из 12 реализованных брейк-пойнтов, а также четыре двойные ошибки.
Добавим, что в полуфинале турнира Корне сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Хиль Белен Тайхман и немкой Тамарой Корпач.
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