Вихлянцева проиграла Корне в четвертьфинала турнира в Лозанне Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла француженке Ализе Корне в ¼ финала турнира в Лозанне.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу французской спортсменки. За время мата Вихлянцева совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы восемь из 12 реализованных брейк-пойнтов, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинале турнира Корне сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Хиль Белен Тайхман и немкой Тамарой Корпач.