Самсонова отдала один гейм Подороске

В матче квалификации турнира в Палермо россиянка Людмила Самсонова обыграла Надю Подороску из Аргентины – 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась 52 минуты.
В финале квалификации Самсонова сыграет с победителем пары Дебора Кьеза (Италия) – Амандин Эсс (Франция).
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