Самсонова отдала один гейм Подороске - Советский спорт
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20 июля 2019 21:10ТеннисКоноплев Александр

Самсонова отдала один гейм Подороске

Увереннейшая победа.

В матче квалификации турнира в Палермо россиянка Людмила Самсонова обыграла Надю Подороску из Аргентины – 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 52 минуты.

В финале квалификации Самсонова сыграет с победителем пары Дебора Кьеза (Италия) – Амандин Эсс (Франция).

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