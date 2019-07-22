Рахимова проиграла Марцинкевич в Юрмале - Советский спорт
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22 июля 2019 19:41ТеннисКоноплев Александр

Рахимова проиграла Марцинкевич в Юрмале

На турнире играют на грунте.

Россиянка Камилла Рахимова уступила латвийке Диане Марцинкевич в первом круге турнира в Юрмале – 4:6, 3:6.

Матч продолжался 74 минуты.

Россиянка подала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

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