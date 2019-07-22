Рахимова проиграла Марцинкевич в Юрмале

Россиянка Камилла Рахимова уступила латвийке Диане Марцинкевич в первом круге турнира в Юрмале – 4:6, 3:6.
Матч продолжался 74 минуты.
Россиянка подала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.
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