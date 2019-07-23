Теннисист, родившийся в XXI веке, впервые вошел в топ-200 рейтинга ATP - Советский спорт
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23 июля 2019 13:27ТеннисЛипкин Антон

Теннисист, родившийся в XXI веке, впервые вошел в топ-200 рейтинга ATP

17-летний итальянец Янник Синнер занял 199-е место.

Теннисист, родившийся в XXI веке, впервые поднялся в топ-200 рейтинга ATP. Им стал 17-летний Янник Синнер из Италии.

Синнер родился 16 августа 2001 года в Сан Кандидо. В обновленном мировом рейтинге он поднялся на девять позиций и теперь занимает 199-е место.

На прошлой неделе Синнер выиграл свой третий матч на турнирах ATP, выбив из борьбы португальца Педру Соузу в первом круге турнира в Умаге (1:6, 6:3, 6:4). После этого он проиграл словенцу Аляжу Бедене (6:7 (3:7), 3:6).

Напомним, в мае Синнер победил Стива Джонсона из США на турнире серии «Мастерс» в Риме, а в апреле одержал первую победу на турнире в Будапеште.

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