Габашвили обыграл американца

Россиянин Теймураз Габашвили вышел во второй круг турнира серии ATP Challenger в американском Бингемтоне.
В 1/32 финала он обыграл Карла Полинга – 6:1, 7:5. Поединок длился 71 минуту.
В следующем матче Габашвили встретится с Ноа Рубиным из США.
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