Габашвили обыграл американца - Советский спорт
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24 июля 2019 00:22ТеннисКоноплев Александр

Габашвили обыграл американца

В следующем матче Габашвили встретится с Ноа Рубиным из США.

Россиянин Теймураз Габашвили вышел во второй круг турнира серии ATP Challenger в американском Бингемтоне.

В 1/32 финала он обыграл Карла Полинга – 6:1, 7:5. Поединок длился 71 минуту.

В следующем матче Габашвили встретится с Ноа Рубиным из США.

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