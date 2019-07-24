Рублев обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге - Советский спорт
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24 июля 2019 15:26Теннис

Рублев обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда во втором раунде турнира в Гамбурге.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу российского спортсмена. За время матча Рублев восемь раз подал навылет, реализовал три из семи брейк-пойнтов и совершил четыре двойные ошибки. На счету представителя Норвегии пять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из пяти, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Рублев встретится с двойные ошибки либо австрийцем Домиником Тимом, либо венгром Мартоном Фучовичем.

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