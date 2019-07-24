Потапова одержала победу на старте турнира в Юрмале

Россиянка Анастасия Потапова вышла во 2-й круг турнира в Юрмале (Латвия).
Уроженка Самары обыграла теннисистку из Польши Барбару Хаас и обеспечила себе выход в следующую стадию.
Их встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 9 минут.
Следующей соперницей Потаповой станет латвийка Диана Марцинкевич.
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