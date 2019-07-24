Тим победил Фучовича и стал соперником Рублева по четвертьфиналу турнира в Гамбурге

Австрийский теннисист Доминик Тим оказался сильнее представителя Венгрии Мартона Фучовича в матче 2-го круга турнира в Гамбурге (Германия).
Сегодня, 24 июля, Тим обыграл своего соперника со счетом 7:5, 6:1. Их встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Следующим соперником австрийца станет российский теннисист Андрей Рублев, обыгравший ранее норвежца Каспера Рууда.
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