Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой - Советский спорт
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25 июля 2019 10:47ТеннисЛипкин Антон

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка не сможет защитить свой титул.

108-я ракетка мира Светлана Кузнецова снялась с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Ранее 34-летняя российская теннисистка сообщила о том, что с февраля ждет американскую визу.

«К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые», – написала Кузнецова в инстаграме.

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Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues ~* this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую 😂) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

Напомним, Кузнецова побеждала на турнире в Вашингтоне в 2014 и 2018 годах. А В 2017 году титул завоевала другая российская теннисистка – Екатерина Макарова.

Нынешним летом Кузнецова сыграла только на Уимблдоне, где проиграла в первом круге Элисон ван Эйтванк из Бельгии (4:6, 6:4, 2:6).

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