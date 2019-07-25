Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой Российская теннисистка не сможет защитить свой титул.

108-я ракетка мира Светлана Кузнецова снялась с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Ранее 34-летняя российская теннисистка сообщила о том, что с февраля ждет американскую визу.

«К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые», – написала Кузнецова в инстаграме.

Напомним, Кузнецова побеждала на турнире в Вашингтоне в 2014 и 2018 годах. А В 2017 году титул завоевала другая российская теннисистка – Екатерина Макарова.

Нынешним летом Кузнецова сыграла только на Уимблдоне, где проиграла в первом круге Элисон ван Эйтванк из Бельгии (4:6, 6:4, 2:6).