Александр Зверев обыграл Дельбониса вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса и вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу представителя Германии. За время матча Зверев шесть раз подал навылет, реализовал три из шести брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале соперником Зверева будет серб Филип Крайинович.