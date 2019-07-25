Александр Зверев обыграл Дельбониса вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу представителя Германии. За время матча Зверев шесть раз подал навылет, реализовал три из шести брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки.
Добавим, что в четвертьфинале соперником Зверева будет серб Филип Крайинович.
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