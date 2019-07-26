Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент в связи отказом в визе Кузнецовой Российская теннисистка снялась с турнира в Вашингтоне.

Посольство России в США выступило с заявлением в связи с тем, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не может получить американскую визу для участия в турнирах в США.

«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США, – говорится в сообщении в аккаунте посольства в Facebook. – Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

Напомним, накануне 34-летняя Кузнецова сообщила в инстаграме о том, что вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Ранее Кузнецова заявила, что ждет визу с февраля.