Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент в связи отказом в визе Кузнецовой

Посольство России в США выступило с заявлением в связи с тем, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не может получить американскую визу для участия в турнирах в США.
«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США, – говорится в сообщении в аккаунте посольства в Facebook. – Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».
Напомним, накануне 34-летняя Кузнецова сообщила в инстаграме о том, что вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Ранее Кузнецова заявила, что ждет визу с февраля.
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