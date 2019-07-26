Светлана Кузнецова: Якобы мой паспорт вызвал подозрения у службы безопасности США Кузнецовой не дают американскую визу.

108-я ракетка мира Светлана Кузнецова объяснила, с чем связано длительное рассмотрение ее запроса на получение американской визы.

«По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт, – приводит «RT» слова 34-летней российской теннисистки. – Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой и еще одного человека, чья фамилия мне ни о чем не говорит.

Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США?».

Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.

В пятницу стало известно о том, что посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи отказом в визе Кузнецовой.