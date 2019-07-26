Светлана Кузнецова: Я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к Трампу Российская теннисистка не может получить визу в США.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что не планирует обращаться к президенту США Дональду Трампу за содействием в получении американской визы.

Напомним, 34-летняя Кузнецова не может получить американскую визу с февраля, из-за чего вынуждена пропустить турнир WTA Citi Open в Вашингтоне, где ей предстояло защищать прошлогодний титул.

«Я уже отметила его (Трампа) в своем посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду, – сказала Кузнецова в интервью «RT». – Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями».

В пятницу стало известно о том, что посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи отказом в визе Кузнецовой.