Светлана Кузнецова: Статья о Шараповой взорвала меня, задела своим неуважением - Советский спорт
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26 июля 2019 14:32ТеннисЛипкин Антон

Светлана Кузнецова: Статья о Шараповой взорвала меня, задела своим неуважением

Российская теннисистка заступилась за Шарапову, которой посоветовали завершить карьеру.

108-я ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о своей реакции на статью о Марии Шараповой, опубликованную на «Чемпионат.com», после ее вылета из Уимблдона.

«Меня эта статься буквально взорвала, – приводит «RT» слова Кузнецовой. – Задела своим неуважением к Марии лично и теннису в целом. Считаю, что этот «писатель» особыми достоинствами не обладает».

Напомним, автор материала посоветовал Шараповой завершить карьеру, на что Кузнецова раскритиковала его в инстаграме: «Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего вы достигли в этой жизни такого, что дает вам право писать такое?».

Добавим, что в первом круге Уимблдона Шарапова снялась в матче с Полин Парментье из Франции при счете 0:5 в третьем сете.

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