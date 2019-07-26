Светлана Кузнецова: Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет

- Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет, потому что я уже снялась с турнира в Вашингтоне, - цитирует Кузнецову «РИА Новости».
Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.
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