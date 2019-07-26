Светлана Кузнецова: Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет - Советский спорт
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26 июля 2019 17:38Теннис

Светлана Кузнецова: Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что готовность визы США не отменит того факта, что она уже не выступит на турнире в Вашингтоне.

- Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет, потому что я уже снялась с турнира в Вашингтоне, - цитирует Кузнецову «РИА Новости».

Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.

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