Посольство США сообщило, что Кузнецова может забрать свою визу - Советский спорт
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26 июля 2019 18:00Теннис

Посольство США сообщило, что Кузнецова может забрать свою визу

Посольство США в России попросило российскую теннисистку Светлану Кузнецову забрать визу.

- Мы видели сообщения прессы о ситуации с теннисисткой Светланой Кузнецовой и ее проблемами с визой. Мы обратились с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может прилететь (в США) для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам - ваша виза вас ждет, - написала в своем Twitter представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.

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