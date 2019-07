Посольство США сообщило, что Кузнецова может забрать свою визу

- Мы видели сообщения прессы о ситуации с теннисисткой Светланой Кузнецовой и ее проблемами с визой. Мы обратились с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может прилететь (в США) для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам - ваша виза вас ждет, - написала в своем Twitter представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.

We’ve seen press reports about tennis player Svetlana #Kuznetsova and her #visa concerns. We have reached out to her directly to make sure she can travel and compete, but no answer. If you’re reading this, Svetlana, give us a call - your visa is waiting for you!