Светлана Кузнецова: Не была готова к такому повороту

- Два дня занимает процесс вклеивания визы, а турнир начинается послезавтра. Да и акклиматизация — не однодневный процесс.
Да, я не была готова к такому повороту, но ситуация открыла людей, готовых помочь. И я уже сейчас хочу сказать спасибо тем, кто это сделал, — цитирует Кузнецову RT.
Ранее стало известно, что посольство США в России попросило российскую теннисистку забрать визу.
Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.
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