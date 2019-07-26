Светлана Кузнецова: Не была готова к такому повороту Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила причины, по которым не примет участие в турнире в Вашингтоне, несмотря на предоставление визы.

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- Два дня занимает процесс вклеивания визы, а турнир начинается послезавтра. Да и акклиматизация — не однодневный процесс.

Да, я не была готова к такому повороту, но ситуация открыла людей, готовых помочь. И я уже сейчас хочу сказать спасибо тем, кто это сделал, — цитирует Кузнецову RT.

Ранее стало известно, что посольство США в России попросило российскую теннисистку забрать визу.

Напомним, накануне Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.