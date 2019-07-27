Самсонова впервые в карьере вышла в полуфинал турнир WTA

144-я ракетка мира Людмила Самсонова впервые в своей карьере пробилась в полуфинал турнира WTA.
В матче ¼ финала турнира Palermo Ladies Open 20-летняя российская теннисистка нанесла поражение Фионе Ферро из Франции, которая занимает 75-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 37 минут Самсонова оформила победу в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Ее следующей соперницей станет Жиль Тайкманн из Швейцарии.
Палермо (Италия)
Турнир WTA Palermo Ladies Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
¼ финала
Людмила Самсонова (Россия) – Фиона Ферро (Франция) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
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