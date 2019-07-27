Грачева вышла в финал квалификации турнира в Вашингтоне - Советский спорт
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27 июля 2019 20:20ТеннисКоноплев Александр

Грачева вышла в финал квалификации турнира в Вашингтоне

Россиянка отдала четыре сета.

Россиянка Варвара Грачева обыграла американку Камерон Морру в отборе турнира WTA в Вашингтоне – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 63 минуты.

В финале квалификации россиянка сыграет либо с Франческо Ди Лоренцо, либо с Викторией Дюваль. Обе они представляют США.

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