Грачева вышла в финал квалификации турнира в Вашингтоне

Россиянка Варвара Грачева обыграла американку Камерон Морру в отборе турнира WTA в Вашингтоне – 6:3, 6:1.
Матч продолжался 63 минуты.
В финале квалификации россиянка сыграет либо с Франческо Ди Лоренцо, либо с Викторией Дюваль. Обе они представляют США.
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