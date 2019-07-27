Самсонова уступила в полуфинале турнира в Палермо

Россиянка Людмила Самсонова проиграла швейцарке Жиль Тайхманн в полуфинале грунтового турнира в Палермо.
Счет встречи, которая продолжалась 78 минут – 6:3, 6:1.
Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
В финале турнира Тайхманн сыграет с победителем пары Кики Бертенс – Паула Бадоса Хиберт.
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