Самсонова уступила в полуфинале турнира в Палермо - Советский спорт
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27 июля 2019 21:05ТеннисКоноплев Александр

Самсонова уступила в полуфинале турнира в Палермо

144-я ракетка мира проиграла 82-й.

Россиянка Людмила Самсонова проиграла швейцарке Жиль Тайхманн в полуфинале грунтового турнира в Палермо.

Счет встречи, которая продолжалась 78 минут – 6:3, 6:1.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира Тайхманн сыграет с победителем пары Кики Бертенс – Паула Бадоса Хиберт.

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