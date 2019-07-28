Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне - Советский спорт
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28 июля 2019 21:12ТеннисКоноплев Александр

Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне

В столице США играют на харде.

Россиянка Анна Калинская в финале квалификации турнира в Вашингтоне обыграла Фанни Столлар из Венгрии – 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 99 минут.

161-я ракетка мира выступит в основной сетке соревнований.

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