Павлюченкова проиграла американке Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне - Советский спорт
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29 июля 2019 23:39ТеннисГичунцев Артур

Павлюченкова проиграла американке Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне

Действующей победительницей соревнований является Светлана Кузнецова.

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Кристине Макхэйл из США в рамках первого круга турнира в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 5:7, а ее продолжительность составила 2 часа 20 минут.

Следующей соперницей американской теннисистки станет победительница матча Чжу Линь (Китай) – Кэти Макнелли (США).

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