Кузнецова опубликовала фотографию полученной визы США

«Лучше поздно, чем никогда», - подписала фотографию Кузнецова.
Напомним, что ранее Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.
Также сообщалось о том, что посольство России в США в связи отказом в визе Кузнецовой направило ноту протеста в Госдепартамент.
Позже стало известно, что посольство США в России через соцсети обратилось к российской теннисистке с просьбой забрать визу.
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