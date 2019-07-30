Кузнецова опубликовала фотографию полученной визы США - Советский спорт
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30 июля 2019 14:22Теннис

Кузнецова опубликовала фотографию полученной визы США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем Instagram опубликовала фотографию полученной визы США.

«Лучше поздно, чем никогда», - подписала фотографию Кузнецова.

Напомним, что ранее Кузнецова объявила о том, что из-за проблем с получением визы вынуждена сняться с турнира WTA Citi Open в Вашингтоне, на котором должна была защищать свой прошлогодний титул.

Также сообщалось о том, что посольство России в США в связи отказом в визе Кузнецовой направило ноту протеста в Госдепартамент.

Позже стало известно, что посольство США в России через соцсети обратилось к российской теннисистке с просьбой забрать визу.

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