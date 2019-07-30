Шарапова сыграет на топ-турнире в Торонто

Россиянка Мария Шарапова на своем сайте объявила о выступлении на Canadian Open в Торонто. Соревнования пройдут с 3 по 11 августа.
На турнире сыграют 32 топ-спортсменки, выключая первую ракетку мира Эшли Барти.
В 2009 году Шарапова дошла до финала турнира, где уступила Елене Дементьевой – 3:6, 4:6.
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