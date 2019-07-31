Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, Рублев и Хачанов выбыли Один из трех российских теннисистов продолжает выступление в США.

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Десятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.

23-летний российский теннисист выбил из борьбы американца Бьорна Фратанджело, который занимает 124-е место в мировом рейтинге и получил от организаторов wild card. За 1 час 13 минут Медведев оформил победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет другой американец Фрэнсис Тиафу.

В то же время завершили выступление на турнире Карен Хачанов и Андрей Рублев. Восьмая ракетка мира потерпел поражение в трех сетах от француза Жо-Уилфрида Тсонга (4:6, 6:2, 7:5), а Рублев в матче первого круга проиграл немцу Питеру Гойовчику (6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:8)).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Питер Гойовчик (Германия, LL) – Андрей Рублев (Россия) – 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:2)

2-й круг

Даниил Медведев (Россия, 3) – Бьорн Фратанджело (США, WC) – 6:3, 6:4

Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 2:6, 7:5