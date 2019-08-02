Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне - Советский спорт
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02 августа 2019 09:04ТеннисЛипкин Антон

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Десятая ракетка мира победил Фрэнсиса Тиафу.

Десятая ракетка мира Даниил Медведев одержал свою вторую победу на турнире ATP Citi Open в Вашингтоне.

В матче третьего круга 23-летний российский теннисист выбил из борьбы американца Фрэнсиса Тиафу, выиграв в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Следующим соперником Медведева станет 30-летний хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в мировом рейтинге.

В третьем круге Чилич был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4).

Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
3-й круг

Даниил Медведев (Россия, 3) – Фрэнсис Тиафу (США) – 6:2, 7:5
Марин Чилич (Хорватия, 6) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:4

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