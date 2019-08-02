Грачева не смогла выйти в четвертьфинал в Вашингтоне

211-я ракетка мира Варвара Грачева завершила выступление на турнире WTA Citi Open в Вашингтоне.
Во втором круге 19-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Су-Вэй Се из Тайваня. За 2 часа 38 минут 31-й номер мирового рейтинга оформила победу в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (8:6). Следующей соперницей Су-Вэй Се станет Кэтрин Макнолли из США.
Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась другая российская теннисистка Анна Калинская, которая теперь сыграет с Кристиной Младенович из Франции.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Су-Вэй Се (Тайвань, 4) – Варвара Грачева (Россия, Q) – 7:5, 4:6, 7:6 (8:6)
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