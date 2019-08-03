Медведев обыграл Чилича на тай-брейке - Советский спорт
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03 августа 2019 00:59ТеннисКоноплев Александр

Медведев обыграл Чилича на тай-брейке

Россиянин – в шаге от финала.

Россиянин Даниил Медведев обыграл Марина Чилича в четвертьфинале турнира ATP в Вашингтоне. Счет встречи – 6:4, 7:6 (9:7).

Матч продолжался час 36 минут. Россиянин подал 19 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале россиянин сыграет с немцем Питером Гойовчиком.

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