Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне после победы над Кристиной Младенович в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:2.
Матч продолжался два часа две минуты.
На счету Калинской ни одного эйса (у Младенович – девять) и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми. Также россиянка допустила пять двойных ошибок.
За выход в финал Калинская поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
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