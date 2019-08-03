Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне 160-я ракетка мира поборется за выход в финал.

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Россиянка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне после победы над Кристиной Младенович в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:2.

Матч продолжался два часа две минуты.

На счету Калинской ни одного эйса (у Младенович – девять) и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми. Также россиянка допустила пять двойных ошибок.

За выход в финал Калинская поспорит с американкой Джессикой Пегулой.