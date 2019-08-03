Александрова отдала один гейм канадке Вонг - Советский спорт
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03 августа 2019 20:02ТеннисКоноплев Александр

Александрова отдала один гейм канадке Вонг

Россиянка стремится в основную сетку престижного турнира.

В полуфинале квалификации турнира в Торонто россиянка Екатерина Александрова обыграла канадку Луизу Вонг – 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 51 минуту.

Отметим, что Александрова занимает 47-е место в рейтинге WTA, а Вонг – 823-е.

В матче за выход в основную сетку россиянка сыграет с Тимеа Бабош из Венгрии.

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