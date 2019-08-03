Александрова отдала один гейм канадке Вонг

В полуфинале квалификации турнира в Торонто россиянка Екатерина Александрова обыграла канадку Луизу Вонг – 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 51 минуту.
Отметим, что Александрова занимает 47-е место в рейтинге WTA, а Вонг – 823-е.
В матче за выход в основную сетку россиянка сыграет с Тимеа Бабош из Венгрии.
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