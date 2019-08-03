Донской не сыграет на турнире в Монреале

Россиянин Евгений Донской уступил хорвату Иво Карловичу в полуфинале квалификации турнира в Монреале. Счет встречи – 4:6, 6:4, 6:7 (3:7).
Полуфинал продолжался 104 минуты. За это время россиянин совершил шесть эйсов (у соперника – 19) и три двойных ошибки (у соперника – две), а также реализовал один брейк-пойнт из трех (как и Карлович).
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