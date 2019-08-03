Калинская уступила в полуфинале вашингтонского турнира Россиянка была близка к успеху.

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Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне – 3:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 101 минуту.

На счету Калинской один эйс и три реализованных брейк-пойнта из семи. В активе американки девять эйсов и один брейк-пойнт.

В финале Пегула встретится либо с Камилой Джорджи (Италия), либо с Кэти Макнелли (США).