Калинская уступила в полуфинале вашингтонского турнира

Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне – 3:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 101 минуту.
На счету Калинской один эйс и три реализованных брейк-пойнта из семи. В активе американки девять эйсов и один брейк-пойнт.
В финале Пегула встретится либо с Камилой Джорджи (Италия), либо с Кэти Макнелли (США).
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