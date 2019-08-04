Александрова сыграет в основной сетке турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова обыграла венгерку Тимеа Бабош в финале квалификации турнира в Торонто – 7:5, 7:6 (7:5).
Матч продолжался 102 минуты.
На счету Александровой восемь эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
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