Александрова сыграет в основной сетке турнира в Торонто - Советский спорт
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04 августа 2019 20:43ТеннисКоноплев Александр

Александрова сыграет в основной сетке турнира в Торонто

47-я ракетка мира сыграет на престижном турнире.

Россиянка Екатерина Александрова обыграла венгерку Тимеа Бабош в финале квалификации турнира в Торонто – 7:5, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 102 минуты.

На счету Александровой восемь эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

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