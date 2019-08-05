Медведев на двух тай-брейках проиграл Кириосу в финале турнира в Вашингтоне - Советский спорт
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05 августа 2019 07:34Теннис

Медведев на двух тай-брейках проиграл Кириосу в финале турнира в Вашингтоне

Медведев не смог выиграть турнир в Вашингтоне.

В финале турнира ATP 500 в Вашингтоне десятая ракетка мира Даниил Медведев не смог взять второй титул в сезоне, уступив Нику Кириосу, который смог.

Вашингтон, США

Citi Open

Призовой фонд – 2 046 340 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Ник Кириос (Австралия) – Даниил Медведев (Россия) - 7:6, 7:6

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