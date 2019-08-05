Медведев на двух тай-брейках проиграл Кириосу в финале турнира в Вашингтоне

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов? Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.

Владимир Левитин: Безбородов ошибся, не назначив пенальти за фол Жиго Бывший арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подвел итоги работы судей в 4-м туре чемпионата России.

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Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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