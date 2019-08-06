Мария Шарапова: Мне просто нужно время, чтобы вновь обрести уверенность

- Я все еще продолжаю работать над возвращением уверенности и физической формы. Это то, что приходит со временем и через матчи. Никогда не бывает идеальных сценариев. Мне придется играть с сильными соперницами, и мне всегда нужно будет показывать свой лучший теннис. Мне просто нужно время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах, - цитирует Шарапову «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт WTA.
Напомним, что во вторник Шарапова проиграла эстонской теннисистке со счетом 6:4, 3:6, 4:6. За время матча Шарапова семь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила восемь двойных ошибок.
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