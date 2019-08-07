Осака и Плишкова могут стать первой ракеткой мира

На следующей неделе в рейтинге WTA может смениться лидер, сообщает официальный сайт организации.
После поражения действующего лидера Эшли Барти из Австралии от Софии Кенин из США (7:6 (7:5), 3:6, 4:6) в первом круге турнира Rogers Cup presented by National Bank в Торонто ее место могут занять Наоми Осака из Японии и Каролина Плишкова из Чехии.
На данный момент есть четыре сценария развития событий:
1. если в среду Осака побеждает Татьяну Марию из Германии в своем первом матче в Торонто, она становится первой ракеткой мира;
2. Плишковой, чтобы стать №1, необходимо выходить в полуфинал, однако, если Осака дойдет до четвертьфинала, чешской теннисистке нужно пробиться в финал;
3. если Осака и Плишкова сыграют в финале, то победитель возглавит рейтинг;
4. если Осака проиграет Марии, а Плишкова не дойдет до полуфинала, Барти останется первой ракеткой мира.
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