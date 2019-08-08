Медведев и Хачанов вышли в третий круг в Монреале - Советский спорт
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08 августа 2019 07:34Теннис

Медведев и Хачанов вышли в третий круг в Монреале

Российские теннисисты продолжают выступление на турнире серии «Мастерс».

Монреаль (Канада)

ATP Masters 1000

Призовой фонд 6 338 885 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3,6:0

Карен Хачанов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:4, 6:7, 6:2

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