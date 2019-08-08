Медведев и Хачанов вышли в третий круг в Монреале

Монреаль (Канада)
ATP Masters 1000
Призовой фонд 6 338 885 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3,6:0
Карен Хачанов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:4, 6:7, 6:2
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