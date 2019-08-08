Плишкова обыграла Контавейт и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто - Советский спорт
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08 августа 2019 20:25Теннис

Плишкова обыграла Контавейт и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

Чешка Каролина Плишкова переиграла эстонку Анетт Контавейт в матче третьего раунда турнира в Торонто.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5. За время матча чешская теннисистка шесть раз подала на вылет, реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. На счету эстончкой спортсменки пять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из пяти, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что следующей соперницей Плишковой станет победительница матча между голландкой Кики Бертенс и канадкой Бьянкой Андрееску.

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