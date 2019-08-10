Уильямс победила Осаку в Торонто, Халеп снялась с матча с Бузковой

Стали известны все участники полуфиналов турнира WTA Rogers Cup presented by National Bank в Торонто.
Десятая ракетка мира Серена Уильямс из США нанесла поражение второму номеру мирового рейтинга Наоми Осаке из Японии (6:3, 6:4). После этого Мари Бузкова из Чехии, занимающая 91-е место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал после отказа действующей победительницы турнира Симоны Халеп из Румынии продолжать матч во втором сете.
Таким образом, в полуфиналах сыграют:
София Кенин (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
Мари Бузкова (Чехия, Q) – Серена Уильямс (США)
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup presented by National Bank
Призовой фонд 2 830 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Серена Уильямс (США, 8) – Наоми Осака (Япония, 2) – 6:3, 6:4
Мари Бузкова (Чехия, Q) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 6:4, отказ
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