Уильямс победила Осаку в Торонто, Халеп снялась с матча с Бузковой

Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

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