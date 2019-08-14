Медведев – во втором круге турнира в Цинциннати

Поединок продолжался 79 минут. Медведев восемь раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.
В следующем раунде первая ракетка России встретится с французом Бенуа Пэром.
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