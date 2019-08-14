Джокович обыграл Куэрри и вышел в тритий круг турнира в Цинциннати Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Сэма Куэрри и вышел в третий раунд турнира в Цинциннати.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1. За время матча Джокович 15 раз подал навылет, реализовал четыре из семи брейк-пойнтов, а также допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из пяти, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем круге Джокович 15 августа встретится с победителем матча Пабло Карреньо-Буста — Джон Иснер.