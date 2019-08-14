Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Федерером

В матче второго круга турнира ATP в Цинциннати россиянин Андрей Рублев переиграл швейцарца Стэна Вавринку – 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 85 минут.
В следующем матче россиянин сыграет с Роджером Федерером из Швейцарии. Отметим, что ранее спортсмены не встречались на корте.
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