Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Федерером - Советский спорт
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14 августа 2019 23:05ТеннисКоноплев Александр

Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Федерером

Россиянин сыграет с живой легендой.

В матче второго круга турнира ATP в Цинциннати россиянин Андрей Рублев переиграл швейцарца Стэна Вавринку – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 85 минут.

В следующем матче россиянин сыграет с Роджером Федерером из Швейцарии. Отметим, что ранее спортсмены не встречались на корте.

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