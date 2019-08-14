Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Федерером

Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

«Магнитка» подготовила НХЛ лучшего центрфорварда На днях американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала списки 20 сильнейших центрфорвардов и крайних нападающих.

Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.

Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессию Третья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком Гагарина Руководство «Металлурга» подписало уйму качественных игроков.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.

Айртон: Скучаю по Фернандо и Адриано Защитник «Спартака» уверен, что дома против «Туна» будет проще, чем на выезде.