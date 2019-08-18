Потапова сыграет на турнире в Нью-Йорке У россиянки есть шанс стать первой победительницей в истории соревнований.

Загрузка... Россиянка Анастасия Потапова обыграла американку Франческу Ди Лоренцо в финале квалификации турнира в Нью-Йорке – 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался два часа две минуты. Напомним, что турнир Bronx Open будет проводиться впервые. Он заменил в календаре WTA Кубок Квебека. Через неделю в Нью-Йорке стартует US Open.