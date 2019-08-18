Блинкова на двух тай-брейках уступила Линетт Блинкова будет готовится к новым турнирам.

Загрузка... В финале квалификации Bronx Open россиянка Анна Блинкова уступила Магде Линетт из Польши – 6:7 (6:8), 6:7 (9:11). Встреча продолжалась два часа 33 минуты. Напомним, что через неделю в Нью-Йорке стартует US Open.