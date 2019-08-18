Блинкова на двух тай-брейках уступила Линетт

В финале квалификации Bronx Open россиянка Анна Блинкова уступила Магде Линетт из Польши – 6:7 (6:8), 6:7 (9:11).
Встреча продолжалась два часа 33 минуты.
Напомним, что через неделю в Нью-Йорке стартует US Open.
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